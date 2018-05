The Crew 2

Das Rennspiel The Crew 2 startet Ende des Monats in die geschlossene Beta. In der Testphase könnt ihr euch einen Einblick von den verschiedenen Fahrzeuge verschaffen.

Der Publisher Ubisoft hat die geschlossene Beta von The Crew 2 für Ende des Monats angekündigt. Für die Teilnahme müsst ihr euch auf der offiziellen Webseite für die Beta anmelden. Werdet ihr ausgewählt, dann habt ihr außerdem die Möglichkeit bis zu drei Freunde einzuladen. Inhaltlich erwartet euch das erste Level des Fortschrittssystems, wo ihr euch in vier Disziplinen beweisen müsst.

Dazu zählen Street Race, Rally Raid, Powerboat und Aerobatics. Per Knopfdruck könnt ihr euer Vehikel wechseln und so wird aus einem Flugzeug beispielsweise blitzschnell ein Boot. Start der Beta ist der 31. Mai um 10 Uhr deutscher Zeit und beendet wird die Testphase am 4. Juni 2018 zur gleichen Uhrzeit. Ein Vorab-Download wird den Teilnehmern ab dem 29. Mai zur Verfügung stehen.

The Crew 2 erscheint am 29. Juni für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Alle Teilnehmer der Beta erhalten eine Ingame-Lederjacke für ihr Inventar als Belohnung.