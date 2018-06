Kurz bevor ihr in der Vollversion von The Crew 2 die Vereinigten Staaten unsicher machen dürft, startet Ubisoft nochmal eine offene Betaphase, in der ihr das Spiel ausführlich ausprobieren dürft.

Kurz vor der Veröffentlichung von The Crew 2 haben alle noch einmal die Möglichkeit, das kommende Rennspiel von Ubisoft ausführlich zu testen. Auf der E3-Pressekonferenz kündigte der Publisher nämlich eine Open Beta an.

Diese lässt nicht mehr lange auf sich warten: Bereits am 21. Juni soll der Beta-Test starten und bis zum 25. Juni laufen. Wer daran teilnehmen möchte, kann bereits jetzt die Beta von The Crew 2 herunterladen. Darin könnt ihr euch in acht unterschiedlichen Disziplinen beweisen und eure Fahr- und Flugskills auf die Probe stellen.

The Crew 2 bietet, wie bereits sein Vorgänger, die kompletten USA als Schauplatz für Rennen an. Diesmal könnt ihr nicht nur mit Autos und Motorrädern, sondern auch Booten und Flugzeugen die Pisten unsicher machen. The Crew 2 erscheint am 29. Juni für die PlayStation 4, Xbox One und den PC.