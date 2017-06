Dass ein neues The Crew in Arbeit ist, verriet Ubisoft bereits vor einigen Wochen. Auf seiner E3-Pressekonferenz stellten die Franzosen das Projekt nun auch offiziell vor.

Der zweite Teil der Serie setzt auf konsequente Weiterentwicklung und verschlägt euch wieder in die USA. Dort warten aber nicht nur actiongeladene Straßen- und Off-Road-Rennen auf. Erstmals könnt ihr auch in Speedboaten auf dem Wasser und in Flugzeugen in der Luft gegen Gegner antreten.

"Die heutige Motorsportszene in Amerika verschaffte uns die perfekte Grundlage für unser neues Projekt“, erklärt Ahmed Boukhelifa, Ivory Tower Studio Managing Director. "Unser Team entwickelte neue Ambitionen und Visionen für die The Crew-Markee und wir erwarten, dass The Crew 2 die Grenzen des Genres erweitert und dem Traum von einem grenzenlosen Fahrerlebnis wahr werden lässt."

Die Veröffentlichung ist für Anfang 2018 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One geplant. Für die geplante Beta könnt ihr euch auf thecrewgame.com/beta anmelden.