Ein Rennspiel mit offener Spielwelt wie „The Crew 2“ bringt die Grafikkarte in eurem Gaming-Rechner ganz schön ins Schwitzen. Vollgas braucht Leistung. Im neuen Teil seid ihr nämlich nicht nur auf Straßen und offroad, sondern auch mit jeder Menge anderer Gefährte in einer offenen Spielwelt unterwegs – und das grafisch beeindruckend. Ein Grund für PC-Zocker, die Grafikkarte aufzurüsten – gut, dass bei MediaMarkt gerade eine entsprechende Aktion läuft.

„The Crew 2“ könnte nicht nur für Autonarren ein absoluter Traum werden, eine Art Online-Spielplatz vom Schlage eines „Destiny“ – denn ihr seid mit wirklich jedem vorstellbaren Fahr- und Flugzeug unterwegs, erobert zudem das Wasser mit Booten. Von der Standard-Limousine über Supersportwagen bis Powerbooten und Fliegern wird alles dabei sein. Mehr als nur ein simpler Fun-Racer, sondern ein Roadtrip durch eine Digitalversion der kompletten USA.

Noch dazu ohne Grenzen und Beschränkungen – klar, dass man so etwas möglichst flüssig erleben möchte, nichts nervt mehr als (Mikro-)Ruckler und schlechte Grafik, wenn man seinen Fuhrpark aus wunderschönen Boliden nicht nur in 4K bestaunen, sondern auch ausfahren möchte. Warum also nicht gleich Nägel mit Köpfen machen und sich zum Spiel eine neue Grafikkarte gönnen? Oder, noch besser: Sich eine neue Grafikkarte gönnen – und „The Crew 2“ gratis obendrauf erhalten?

MediaMarkt bietet seinen Kunden genau das als Angebot: Wer dort online eine GeForce 1080 oder 1080 Ti kauft oder online bestellt und dann in einer MediaMarkt-Filiale abholt, erhält die Standard-PC-Version von „The Crew 2“ in Form eines Spielecodes obendrauf. Quasi die Tankfüllung zum Neuwagen. Die Aktion läuft noch bis zum 3. Juli um 23.59 Uhr.