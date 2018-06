The Crew 2

Ubisoft hat seine Post-Release-Pläne für The Crew 2 veröffentlicht. In regelmäßigen Abständen soll es kostenlos neue Inhalte geben.

Große kostenlose Updates für The Crew 2 werden im dreimonatigen Rhythmus veröffentlicht. Sie enthalten neue Disziplinen, Modi und Features und erweitern so das Spielerlebnis.

Das erste Update namens "Gator Rush" erscheint im September 2018 und lässt euch verrückte Rennen auf allen möglichen Untergründen erleben. Dabei meistert ihr eine neue Disziplin: das Hovercraft. Das Update beinhaltet außerdem fünf neue Fahrzeuge sowie die neue Klasse legendärer Performance-Teile, die im Spiel gesammelt werden können.

Zusätzlich zu den großen Updates werden dem bestehenden Fuhrpark jeden Monat zwei neue Fahrzeuge hinzugefügt. Weitere neue Fahrzeuge und Features, inklusive eines brandneuen PvP-Modus, der für das zweite große Update im Dezember 2018 geplant ist, sind ebenfalls angekündigt.

Mehr Inhalte gibt es, wenn ihr den Season Pass zu The Crew 2 kauft. Er beinhaltet:

Drei exklusive Fahrzeuge vom ersten Tag an: den Porsche 911 TURBO 3.6, den SUPERMARINE SPITFIRE MK IX sowie den ICE Marine BLADERUNNER 35.

Sieben Tage Vorabzugang zu den jeden Monat hinzugefügten (insgesamt 22) Fahrzeugen

Eine exklusive Unterkunft sowie zwei exklusive Outfits

20 Prozent VIP-Rabatt im Spielshop

The Crew 2 erscheint am 29. Juni für PlayStation 4, Xbox One und PC.