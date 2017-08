The Crew 2

Neben dem Release-Datum von The Crew 2 hatte Ubisoft noch weitere Ankündigungen zum Rennspiel im Gepäck. So hat man auch Boni für Vorbesteller sowie verschiedene Editionen des Spiels offiziell bestätigt.

Alle Frühentschlossenen, die The Crew 2 vor dem offiziellen Release-Termin kaufen, können sich einige Boni sichern. So erhalten diese den DLC "The Legendary Motor", der euch folgende zwei Karossen einbringt:

2016 Mercedes-AMG C 63 Touring Car

2017 HARLEY-DAVIDSON IRON 883 2017

Außerdem ist eine Deluxe Edition mit folgenden Inhalten vorbestellbar:

Paket "The Legendary Motor"

Paket "The Motorsport Deluxe"

2017 FORD F-150 RAPTOR RACE TRUCK



2008 ABARTH 500 MONSTER TRUCK EDITION



PILATUS PC-21 Kunstflugzeug



Drei einzigartige Rennfahrer-Outfits, um den Avatar der Spieler zu gestalten

Die physische Deluxe Edition wird zudem eine Karte der USA. aus dem Spiel sowie ein Set an Familien-Stickern beinhalten.

Durch die Vorbestellung der Gold Edition erhaltet ihr drei Tage früher, also bereits am 13. März 2017, Zugang zum Spiel. Die Gold Edition wird ausschließlich in digitalen Stores erhältlich sein und beinhaltet außerdem:

Season Pass

Paket "The Legendary Motor"

Paket "The Motorsport Deluxe"

Mit dem Belohnungs-Programm könnt ihr schon jetzt mit eurer Fahrzeug-Sammlung beginnen. Durch das Abschließen einer Reihe von monatlichen Herausforderungen im ersten Teil von The Crew, könnt ihr bis zu 18 Fahrzeuge im Nachfolger freischalten. Hierzu gehören exklusive Luft- und Wasserfahrzeuge. Weitere Details gibt es auf der offiziellen Webseite unter www.thecrewgame.com/rewardsprogram.