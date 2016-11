The Binding of Isaac: Afterbirth+

In einem aktuellen Update zum Stand von The Binding of Isaac: Afterbirth+ wird der Titel auch für Konsolen angekündigt, dabei besteht die Möglichkeit, dass der Titel auch für die Nintendo Switch erscheint.

Während im aktuellen Update zum Status von The Binding of Isaac: Afterbirth+ die Rede davon ist, dass der erfolgreiche Indie-Titel im Frühjahr 2017 für Xbox One und die PlayStation 4 erscheinen wird, sprechen die Entwickler über eine weitere Konsolen-Fassung.

Da im gleichen Text jedoch bereits gesagt wird, dass die erweiterte Fassung des Titels nicht für die PlayStation Vita und die Wii U erscheint, wird Nintendo Switch nicht explizit genannt. Jedoch besteht die Möglichkeit, dass das Spiel im Rahmen des Enthüllungs-Events am 12. Januar offiziell für die Nintendo-Plattform angekündigt wird.