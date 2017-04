The Binding of Isaac: Afterbirth+

Nicalis und Headup Games verkündeten heute eine neue strategische Partnerschaft. Das hat auch Auswirkungen auf die Veröffentlichung von The Binding of Isaac: Afterbirth+ für die Nintendo Switch

In einer Pressemeldung gaben die beiden Unternehmen heute bekannt, dass man gemeinsam eine klassische Box-Version von The Binding of Isaac: Afterbirth+ für die Nintendo Switch auf den europäischen und australischen Markt bringen wird. Gleichzeitig nannte man auch einen groben Veröffentlichungstermin: das zweite Quartal 2017.

Damit müsst ihr euch wohl nicht mehr zu lange auf den Release des Spiels für die aktuelle Nintendo-Konsole gedulden. Schließlich sind wir im besagten zweiten Quartal bereits angekommen. Der Verkaufspreis soll voraussichtlich bei 39,99 Euro liegen.

Headup Games und Nicalis wollen auch über diesen einen Titel hinaus künftig kooperieren und werden weitere Spiele gemeinsam auf den Markt bringen. Neuigkeiten diesbezüglich wird es in absehbarer Zeit geben.

The Binding of Isaac: Afterbirth+ bietet euch über 500 Gegenstände und Waffen, 20 verschiedene Enden, 13 spielbare Charaktere, über 50 Bossgegner, Online-Ranglisten und tägliche Herausforderungen. Zudem warten über 30 Herausforderungs-Modi und über 6.000 Räume mit über vier Milliarden möglichen Kombinationen.