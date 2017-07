Die Switch-Version von Binding of Isaac: Afterbirth+ ist in den USA längst erhältlich. Nun gibt es auch endlich einen Europatermin der physischen Version mit einigen Goodies.

Wer hierzulande The Binding of Isaac spielen wollte, musste sich den Titel aus dem US-eShop der Switch herunterladen. Lange konnte Headup Games nichts dazu sagen, wann die physische Version in Europa auf den Markt kommen wird. Nun herrscht Gewissheit und der 7. September wird endlich als fixer Termin genannt. Ähnlich wie in den USA wird die Boxed Version mit einigen Goodies ausgeliefert.

Dazu zählen zwei Bögen mit Stickern und ein Retro-Begleitheft im Stile alter NES-Spiele. Über künftige Veröffentlichungen äußert sich der Publisher wie folgt: "Die Partnerschaft mit Nicalis wächst weiter: In den Startlöchern stehen ebenfalls The Binding of Isaac: Afterbirth+ für die PlayStation 4 und Cave Story+ für Nintendo Switch. Aber bitte fragt uns noch nicht nach genauen Details, denn wie bereits erwähnt: Gut Ding will Weile haben."