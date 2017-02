The Banner Saga 3

Die Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierung von The Banner Saga 3 ist bei Kickstarter ja bereits erfolgreich, denn die anvisierte Zielmarke von 200.000 Dollar wurde binnen sechs Tagen erreicht. Mittlerweile geht es also nur noch darum, Zusatzziele zu erreichen und das Spiel somit umfangreicher als zunächst geplant zu machen. Zwei weitere dieser Stretch Goals wurden nun kommuniziert.

Das insgesamt zweite Zusatzziel soll es demnach bei 300.000 Dollar geben. Wird diese Finanzierungsmarke erreicht, wird es in The Banner Saga 3 direkt den Survival-Modus als zusätzlichen Spielmodus geben. In diesem dürft ihr sechs Helden von den insgesamt über 40 auswählen und dann gegen zahlreiche starke Gegner antreten. Mit jedem Sieg verdient ihr euch unter anderem neue Gegenstände.

Das dritte Stretch Goal nimmt Bezug auf den Vorgänger The Banner Saga 2 und bringt den Charakter Ubin zurück. Dessen Schicksal soll bei Erreichen von 350.000 Dollar in euren Händen liegen. Im Augenblick hat die Kickstarter-Kampagne knapp 240.000 Dollar erreicht.