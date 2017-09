Furyu und Atlus kündigen neues Exklusiv-Rollenspiel an!

The Alliance Alive

Anlässlich der Direct-Konferenz in der letzten Nacht haben Entwickler Furyu und Publisher Atlus ein neues Rollenspiel namens The Alliance Alive angekündigt. Wir verraten euch die Details und für welche Plattform das RPG exklusiv erscheint.

Bei The Alliance Alive handelt es sich leider nicht um ein neues RPG für die Switch; stattdessen wird mit dem 3DS die zweite aktuelle Nintendo-Plattform exklusiv mit dem Titel bedient. Verantwortlich zeichnet hierfür das Team, das zuvor beispielsweise The Legend of Legacy entwickelte.

Der Release von The Alliance Alive ist für Anfang 2018 eingeplant; das konkrete Release-Datum steht zunächst noch aus. Fest steht hingegen der Preis, der bei 39,99 Euro liegt. Grund: Vorbestellungen sind jetzt bereits möglich.

Das Spiel ist ein JRPG mit einer von Yoshitaka Murayama geschriebenen Geschichte. Gleichzeitig soll der Titel die Vision von Regisseur Masataka Matsuura, das Spiel-Design von Kyoji Koizumi und die Musik des renommierten Komponisten Masashi Hamauzu in Szene setzen, wobei Nostalgie eine tragende Rolle spielen wird. Im Fokus steht die liebevoll verflochtene Geschichte um insgesamt neun Charaktere, ein strategisches, rundenbasiertes Gameplay und die Erforschung der Spielwelt.

Zur Handlung: Vor tausend Jahren drangen die Daemons in die Welt der Menschen ein. Sie unterjochten die Menschheit und schufen die Große Barriere, um die Reiche zu trennen. Die Welt erlebte eine Umwälzung und der Dunkle Strom wurde geboren. Es formte seine kreuzförmiges Schwaden über den Ozean und schluckte unzählige Städte in seinem Gefolge. Die Menschheit wurde dezimiert. Hunderte Jahre später regieren die Daemonen über eine hierarchische Gesellschaft. Allerdings ist die Zeit für Widerstand gekommen. Die Welt wird sich noch einmal verändern.

Ihr müsst fortan Gilden erschaffen und etablieren, während ihr in den vier Reichen gegen die Daemons ankämpft.