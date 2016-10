Das autobiographische Krebsdrama That Dragon, Cancer, erscheint nun auch für Smart-Devices mit iOS.

Ryan und Amy Green haben den Tod ihres an Krebs verstorbenen Sohnes Joel in dem dramatischen Titel That Dragon, Cancer verarbeitet. Der Titel fängt Momente und Stimmungsbilder aus dem Leben der Greens ein, während sie die wohl schwerste Zeit ihres Lebens erleben. Die spielbare Tragödie ist daher nichts für Menschen, die nah am Wasser gebaut sind. Wie nahe diese Erfahrung geht, könnt ihr in unserem Test nachlesen.

Die Erstveröffentlichung für den PC liegt bereits neun Monate zurück, nun soll der Titel auch für iOS-Geräte veröffentlicht werden.