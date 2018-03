Ich bin ein großer Tennisfan und freue mich sehr, dass dieser Sport endlich mal wieder virtuell umgesetzt wird. Tennis World Tour sieht grafisch absolut schick aus. Vor allem die Animationen wirken sehr echt. Spielerisch kann es mich aber noch nicht ganz überzeugen. Zu oft macht das Männchen auf dem Bildschirm nicht das, was ich will, weil die KI ein gewisses Maß an Kontrolle übernimmt.

Zwar kommen immer noch spaßige Ballwechsel zustande, aber es ist irritierend und teils auch frustrierend, wenn die KI die Spielzüge bestimmt. Ich hoffe, dass dieses System noch etwas gelockert wird. Nicht zum Netz rennen zu können, weil das Spiel die Situation anders sieht als ich, finde ich unpassend. Es sollte schon mir überlassen bleiben, wie ich spielen will.

Dass keine Originalplätze vorhanden sind, stört mich hingegen weniger. Allerdings mache ich mir Sorgen, dass die Entwickler zu wenig Zeit haben, um das Spiel zufriedenstellend zu finalisieren. Wenn ich die Bugs sehe und höre, dass der Doppelmodus erst nachgeliefert wird, dann hört sich das nach einem verfrühten Release an. Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt auf das Spiel und hoffe, dass wir mit Tennis World Tour wieder mal ein Tennisspiel bekommen, das an die Qualitäten eines Top Spin oder Virtua Tennis anknüpft.