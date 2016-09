Die Entwickler von Tekken 7 achten darauf, dass das Spiel für den eSport attraktiv ist. In einem Interview haben die Entwickler bekannt gegeben, welche Maßnahmen sie dafür in Betracht ziehen.

Kaum eine Community ist so begeistert von eSport, wie die von Fighting-Games. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch Tekken 7 mit einem Blick auf eSport-Events entwickelt wird. So konnten die Jungs von TekkenGamer ein Interview mit Katsuhiro Harada und Michael Murray führen. Dabei kam heraus, dass bestimmte Teile des Spiels so konzipiert werden, dass es Spaß macht, dabei zu zuschauen.

Die Verantwortlichen sprechen zum Beispiel von dynamischen Kameras oder Zeitlupeneffekten im Kampf. Wir können also davon ausgehen, dass Namco Bandais bestreben ist, Tekken 7 auf Turnieren wie dem EVO zu platzieren.