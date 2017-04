Während der Nintendo Direct, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag lief, kündigte der Publisher drei Kirby-Titel für den Nintendo 3DS an. Zwei davon sind Auskopplungen aus Kirby: Planet Robobot, das bereits letztes Jahr erschienen. Der dritte Kirby-Titel soll ein Mulitplayer-Action-Spiel werden, über das bisher aber noch nichts weiter bekannt ist.

Den Anfang macht Team Kirby Clash Deluxe. In Super-Smash-Bros-Manier kämpft ihr euch dort mit bis zu drei weiteren Freunden – alle als Kirby – durch immer neue Herausforderungen und besiegt immer härtere Bosse. Das Spiel ist ab sofort kostenlos eShop des 3DS zu haben.

Später in diesem Sommer erscheint dann mit Kirby's Blowout Blast ein weiterer 3DS-exklsuvier Kiry-Titel. Hier handelt es sich um einen 3D-Plattformer, in dem ihr versucht, eure Feinde mit Kirbys Einsaugfähigkeit zu besiegen und Münzen einzusammeln.

Letztendlich kündigte Nintendo noch ein Multiplayer-Action-Spiel an, auf das man aber nicht näher eingegangen ist. Außer, dass der Titel irgendwann zum Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr erscheinen soll. Informationen, so wie Screenshots oder ein Trailer fehlen noch komplett.