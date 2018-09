Die Definitive Edition von Tales of Vesperia wurde ja bereits mit einem Release-Termin versehen. Neben der Standard Edition wird es zur Veröffentlichung wie nun bekannt wurde auch eine limitierte Auflage für Sammler unter euch geben.

Ab dem 11. Januar 2019 wird die Tales of Vesperia: Definitive Edition offiziell erhältlich sein. Diese kommt für die Konsolen PS4, Xbox One und Switch in den Handel und in Europa gibt es dann neben der Standard-Version auch noch eine limitierte Auflage, die sogenannte Premium Edition. Diese kann in Kürze exklusiv beim Online-Händler Amazon erworben werden.

Wer die Premium Edition erwirbt, der erhält nicht nur die Vollversion der Neuauflage für aktuelle Plattformen, sondern darüber hinaus auch folgende Extras:

Vier CDs mit dem Soundtrack

Artbook

Sammelkarten-Set

Pin-Set

Chibi-Chara-Sticker-Set

Repede Metal-Case

Die Definitive Edition von Tales of Vesperia verfügt gegenüber dem Original über hochskalierte Bildschirmauflösungen, Charaktere, Events und Kostüme, die außerhalb Japans nie veröffentlicht wurden. Außerdem gibt es mit Flynn Scifo und Patty Fleur auch zwei neue spielbare Gruppenmitglieder. In den Kämpfen erwartet euch eine spezielle Version des Linear-Motion-Kampfsystems der Tales-of-Reihe. Während ihr ein einzelnes Gruppenmitglied in Echtzeitkampf steuert, können die anderen drei Gruppenmitglieder durch einen benutzerdefinierten Satz von KI-Befehlen gesteuert werden.