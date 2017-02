Umsetzung für Xbox One datiert

Bereits seit Mai 2016 ist Table Top Racing: World Tour für PC und PS4 erhältlich. Nun steht der Arcade-Racer auch für Microsofts Xbox One in den Startlöchern.

Wie der Indie-Entwickler und Publisher Playrise Digital heute bestätigte, soll der arcadelastige Fun-Racer Table Top Racing: World Tour in Kürze nun auch Microsofts Xbox One unsicher machen. Eine solche Umsetzung war schon länger angekündigt, bisher aber nicht datiert worden. Nun steht mit dem 10. März 2017 endlich der konkrete Veröffentlichungstermin fest. Der Preis auf der Xbox One soll bei 14,99 Euro liegen.

Auf der Xbox One können im Online-Multiplayer-Modus bis zu acht Spieler gegeneinander antreten. Zudem soll der Titel auf der Microsoft-Heimkonsole diverse Tweaks und Verbesserungen erhalten. Dazu zählt Voice-Com-Support in Multiplayer-Rennen und -Lobbies. Außerdem sind in der Xbox-One-Fassung auch alle bisher veröffentlichten Inhalte des Spiels enthalten.