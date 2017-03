Neben dem Remake des ursprünglichen System Shock befindet sich mit System Shock 3 ja auch eine Fortsetzung in Arbeit. Diese wird nun definitiv auch für Konsolen erhältlich sein.

Das bislang nur fix für den PC bestätigte System Shock 3 kommt dank der Hilfe von Starbreeze nun definitiv auch auf Konsolen. Der schwedische Publisher spendiert dem Titel von Entwickler Otherside Entertainment entsprechende Unterstützung. Zum weiteren Portfolio des Unternehmens gehören unter anderem Payday 2, Brothers: A Tale of Two Sons oder das 2018 eingeplante Psychonauts 2.

Starbreeze wird Otherside Entertainment nun weitere 12 Millionen Dollar für das Projekt zukommen sollen. Dem Entwicklerteam gehört auch Gaming-Mastermind Warren Spector (Deus Ex) an. Trotz der Investition behält Otherside sämtliche Rechte an System Shock 3, kann aber dennoch auch von der Marketing- und Promo-Erfahrung von Starbreeze profitieren. Der Deal soll ähnlich ausgestaltet sein wie der mit Double Fine in Bezug auf Psychonauts 2.

Einen Termin für System Shock 3 gibt es indes noch nicht.