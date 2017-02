Seit geraumer Zeit befindet sich mit Syberia 3 ein weiterer Teil der Adventure-Reihe in Arbeit; nun gibt es Licht am Ende des Tunnels.

Per Pressemitteilung kommunizierte Entwickler Microids heute die näher rückende Veröffentlichung des Adventures Syberia 3. Zusammen mit Publisher astragon bestätigte man mit dem 20. April 2017 den konkreten Erscheinungstermin in Europa. Dieser gilt für die Umsetzungen für PS4, Xbox One und PC/Mac.

Elliot Gassiano, Vize-Präsident von Microids, kommentiert: "Nach Jahren gespannter Erwartung freuen wir uns sehr, den Fans einen ersten Einblick in die fantastische Welt Benoit Sokals sowie den großartigen Soundtrack von Inon Zur zu geben. Der erste offizielle Trailer wird sie mitten in Kate Walkers neuestes Abenteuer versetzen, wo sie mehr über Kates Begleiter und die Hindernisse, die sie überwinden müssen, erfahren werden."

Den neuen Trailer könnt ihr euch im Anschluss an diese Meldung ansehen. USK- und PEGI-Altersfreigaben wurden für den Titel ab 12 Jahren bereits erteilt.