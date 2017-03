Bandai Namco veröffentlicht in der neuen Woche ein Inhalts-Update zu Sword Art Online: Hollow Realization, das gänzlich kostenfrei angeboten wird.

Wie Bandai Namco in einer Pressemeldung bestätigte, wird das neue Update namens "Warriors of the Sky" zu Sword Art Online: Hollow Realization ab dem 14. März zur Verfügung stehen. Dieses wird kostenfrei für alle Spieler des Titels angeboten.

Mit "Die Ruinen von Salvatos" erwartet euch dabei ein neues Level mit vielen zusätzlichen Gebieten. Mit Seven und Rain stehen weiterhin zwei neue Charakter aus Sword Art Online: Lost Song bereit und warten darauf, sich mit euch in das Abenteuer zu stürzen. Ein neues Duell-System, in dem ihr euch in achtmiüntigen 1-vs-1-Matches mit menschlichen Gegenspielern oder mit Monstern - dank des PvE-Modus - messen könnt, ist ebenfalls an Bord.

Zwei weitere kostenlose DLC-Pakete erwarten euch zudem mit "Lord of Inferno" und "Missing Chest". Darin erwartet euch ein mächtiger Raid-Boss in den Ruinen von Salvatos, sobald ihr "Warriors of the Sky" erfolgreich beendet habt. Im Teleport Plaza taucht hingegen die fehlende Schatzkiste auf, mit der sich Goldstücke gegen Items tauschen lassen. Im Rahmen des Updates "Sacrament Dungeon 3" bekommt ihr acht High-Level-Dungeons an die Hand.