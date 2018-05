Der Produzent von Sword Art Online: Fatal Bullet hat sich über eine mögliche Switch-Version geäußert. Als leidenschaftlicher Gamer wünscht er sich eine Umsetzung für die Hybrid-Konsole.

Keishi Minami, Produzent von Sword Art Online: Fatal Bullet hat bekannt gegeben, dass er den Titel gerne auf der Nintendo Switch sehen würde. Auf Nachfrage im Livestream während einer Fragerunde antwortet er wie folgt:

"Da ich wie alle anderen auch ein Spieler im Herzen bin, hoffe ich, dass wir auf der Nintendo Switch veröffentlichen. Derzeit befinden wir uns, was die Planung betrifft, in Diskussion mit der Chefetage. Es wird ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, aber es wird positiv betrachtet."

Diese Aussage deutet auf eine Version für die Hybrid-Konsole von Nintendo hin, aber eine offizielle Ankündigung seitens Bandai Namco steht noch aus. Sword Art Online besitzt durch viele Fans aber durchaus das Potenzial.

Der aktuellste Ableger Sword Art Online: Fatal Bullet ist derzeit für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich. Die Light-Novel-Reihe von Reki Kawahara wurde neben den Videospielen auch als Manga und Anime adaptiert.