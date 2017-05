Der etwas andere Shooter Superhot wird in der VR-Version künftig bald für eine weitere Plattform zu haben sein. Darauf lässt ein neuer Teaser schließen.

Via Twitter wurde auf dem offiziellen Kanal zum abgedrehten Shooter Superhot eine weitere Version des Titels angedeutet. In einem GIF ist dort das Logo des HTC Vive zu sehen, so dass sich Inhaber dieses VR-Headsets wohl schon in absehbarer Zeit auf den Release von Superhot VR freuen dürfen.

Im vergangenen Jahr war die VR-Version des Shooters zunächst zum Preis von knapp 25 US-Dollar für das Oculus Rift erschienen. Dabei konnte Superhot VR durchaus positive Kritiken von Presse und Spielern einheimsen. Einen Termin gibt es aber noch nicht; dieser ist wohl der ganz offiziellen Ankündigung vorbehalten.