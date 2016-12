Nach dem Mini-NES ist vor dem Mini-SNES? Könnte gut sein. Zumindest gibt es jetzt ein erstes handfestes Anzeichen dafür.

Als das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System am 11. November erschien, entfachte es auf dem Massenmarkt in Bezug auf klassische Videospiele ein ganz neues Feuer. Zwar sorgten Beschwerden über die nicht erweiterbare Spielepalette, praktisch nicht vorhandene Verfügbarkeit und das viel zu kurze Controller-Kabel schnell für einen Dämpfer, aber unter dem berühmten Strich konnte das Projekt für den Mario-Konzern als großer Erfolg bezeichnet werden.

Da kommt es wenig überraschend, dass schon länger hinter vorgehaltener Hand über eine verkleinerte Version des Super Nintendo Entertainment Systems bzw. ein Mini-SNES und dessen vorinstallierte Spiele spekuliert wird. Jetzt sind erste handfeste Anzeichen für eine Realisierung dieses Projekts aufgetaucht, denn laut All Games Delta hat sich Nintendo bereits am 05. Dezember unter der Nummer 2016-136902 ein Trademark auf ein Bild des Super-Famicom-Controllers gesichert. Dies ist der japanische Name des Super Nintendos.

Das muss natürlich nichts zwangsläufig ein Mini-SNES bestätigen, aber nach der Erfolgsgeschichte des kleinen Vorgängers wäre ein Nachfolger doch wahrscheinlich. Theoretisch könnte es aber auch ein Hinweis auf SNES-Titel auf einer Virtual Console für die im März erscheinende Switch-Konsole sein. Denn zum einen gab es vor kurzem bereits Gerüchte über entsprechende NES-Titel für Switch und zum anderen wurden auch Wii, Wii U und 3DS stets mit SNES-Klassikern versorgt.