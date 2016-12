Nachdem mit Super Mario Run nun die erste App mit dem beliebten Klempner erschienen ist, ist die Frage: Werden zusätzliche Level als DLC erscheinen? Wir haben die Antwort für euch.

Dass Super Mario Run ein Download-Hit ist, steht außer Frage. Doch wird Nintendo den Plattformer auch nach dem Release mit weiteren Stages unterstützen? In einem Gespräch mit dem Wall Street Journal hat sich ein Sprecher der Japaner dazu geäußert.

So existieren momentan keine Pläne, dass weitere Level zum Spiel hinzugefügt werden. Dabei wurden explizit Bezahl-Inhalte sowie Gratis-DLCs genannt. Ihr werdet also erstmal mit den Leveln vorlieb nehmen müssen, die an Bord sind.