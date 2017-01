Auch wenn Super Mario Run oft heruntergeladen wurde, haben sich nur wenige Spieler die Vollversion des Titels gegönnt.

Seit ein paar Wochen dürfen iOS-Besitzer mit Super Mario Run mobil zocken. Doch scheinbar haben sich nicht viele Spieler dazu entschlossen, die Vollversion zu kaufen. Laut dem Wall Street Journal wurde der Titel bisher knappe 90 Millionen Mal heruntergeladen.

Doch nur knappe drei Prozent der Spieler, sprich drei Millionen, haben die Vollversion für 9,99 Euro freigeschaltet. Damit ist der Titel jedoch noch immer ein Erfolg, wenn auch nicht so ein großer wie beispielsweise Pokémon GO. In Zukunft könnten jedoch noch weitere Verkäufe dazukommen, da der Titel in den kommenden Monaten noch für Android erscheinen soll.