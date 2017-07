Mit vielen Hoffnungen gab Kult-Charakter Mario in Super Mario Run sein Mobile-Debüt. Nun hat sich Nintendo zu den aktuellen Download- und Verkaufszahlen geäußert. Wurden die Erwartungen erfüllt?

In einer Q&A-Session mit Aktieninhabern hat sich Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima zu den konkreten Zahlen rund um Super Mario Run geäußert. Der Mobile-Ableger der bekannten Jump'n'Run-Reihe wurde demnach sieben Monate nach dem Release mittlerweile mehr als 150 Millionen Mal heruntergeladen.

Das klingt zunächst recht gut, allerdings fuhr beispielsweise sogar Fire Emblem Heroes mehr Geld für das Unternehmen ein, als Super Mario Run. Das liegt darin begründet, dass nur ein geringer Anteil nach dem kostenfreien Download auch in die Freischaltung sämtlicher Spielinhalte investierte. Den 10 Dollar teuren In-App-Kauf haben demnach weniger als zehn Prozent der Spieler getätigt.

Tatsumi Kimishima sieht diesen Umstand sowohl in der Preisgestaltung als auch in den Zahlungsmethoden begründet. Nachdem der Titel in den ersten drei Tagen nach dem Launch rund 14 Millionen Dollar eingespielt haben soll, hielt sich der finanzielle Erfolg in der Folgezeit in Grenzen.