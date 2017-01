Nintendo hat ein kleines Update für Super Mario Run veröffentlicht, das das Spiel weiter verbessern soll.

Solltet ihr regelmäßig Super Mario Run nutzen, wird euch sicherlich aufgefallen sein, dass der Titel mit einem neuen Update ausgestattet wurde. Dieses hebt die Versionsnummer des Spiels auf die Ziffer 1.0.2.

Jedoch ist Nintendo sparsam, was das Change-Log angeht. So ist nur die Rede davon, dass verschiedene Funktionen verbessert wurden. Man kann also davon ausgehen, dass der Titel nun auf allen iOS-Geräten stabiler läuft. In den kommenden Wochen sollten auch Android-Nutzer in den Genuss des Spiels kommen, da die Vorregistrierung zu Super Mario Run auch dort gestartet ist.