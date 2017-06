Der Erfinder des Klempners Mario war anfangs etwas besorgt um den Ableger für die Nintendo Switch. Seine Figur in einer realen Stadt mit normalen Leuten zu erleben war eine Überwindung.

Der Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto war anfangs besorgt um Super Mario Odyssey. In einem Interview erwähnte er, dass ihm vor allem die Idee von New Donk City zu schaffen machte.

"Ich war besorgt über die Reaktion der Spieler, wenn sie Mario mit seiner Größe in einer Welt sehen, wo normale Leute etwas größer sind. Oder auch der Fakt, dass die Leute sich nicht darüber ärgern, dass Mario im ganzen Ort herumspringt. Dann wurde mir aber bewusst, dass der Charakter Pauline bereits existierte. Die Idee, dass der Titel in einer Stadt spielt ging somit gut aus und wir haben daran festgehalten", so Miyamoto.

Super Mario Odyssey erscheint am 27. Oktober exklusiv für die Nintendo Switch. Auch ein lokaler Koop-Modus für zwei Spieler wird unterstützt.