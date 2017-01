Shigeru Miyamoto möchte mit Super Mario Odyssey die Fans von Super Mario 64 und Super Mario Sunshine erreichen. Nintendo möchte zu den Wurzeln zurückkehren.

Das frisch angekündigte Super Mario Odyssey soll an alte Spiele des Klempners erinnern und die Fans von Super Mario 64 und Super Mario Sunshine gewinnen. Shigeru Miyamoto hat erklärt, dass die Schwierigkeit der Mario-Franchise in der 30-jährigen Historie stets etwas hin und her gesprungen sei. Demzufolge waren Super Mario Galaxy und der Nachfolger für ein größeres Publikum gedacht. Mit dem neuen Super Mario Odyssey möchte Nintendo zurück zu den Wurzeln kehren.

Super Mario Odyssey bietet eine Sandbox-Welt und soll zum Weihnachtsgeschäft 2017 erscheinen. Im Spiel kann Mario außerdem erstmals seinen Hut werfen und als Sprungplattform nutzen.