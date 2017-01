Ende des Jahres soll Super Mario Odyssey erscheinen. Die Entwicklung ist jedoch schon so gut wie abgeschlossen ist. Dass das Spiel erst später erscheint, hat trotzdem einen guten Grund.

Beim Switch-Reveal-Event hat Nintendo endlich das Schweigen zu dem neuesten Mario-Teil gelüftet. Mit Super Mario Odyssey erscheint zum Weihnachtsgeschäft der erste Sandbox-Ableger des Franchises seit Super Mario Sunshine. Nun wurde bekannt gegeben, dass die Entwicklung des Titels so gut wie abgeschlossen ist.

Produzent Yoshiaki Koizumi hat sich zu dem Umstand geäußert. So ist der Erscheinungstermin im Weihnachtsgeschäft eine strategische Entscheidung gewesen. Auch wenn er es kaum erwarten kann, dass die Spieler Hand an den Titel legen können, wird man sich noch ein wenig gedulden müssen. Weiterhin wurde bekannt gegeben, dass die Entwicklung des Spiels einen sehr hohen Stellenwert bei Nintendo eingenommen hat. Man kann also damit rechnen, dass uns ein echter Hit erwarten wird.