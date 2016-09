Die 3DS-Fassung von Super Mario Maker wird ohne das 3D-Feature des Handhelds auskommen. Eure Kreationen werden also keinen zusätzlichen Tiefeneffekt spendiert bekommen.

Falls ihr euch darauf gefreut habt, beim 3DS-Ableger von Super Mario Maker in autostereoskopischem 3-D die Welten zu erkunden, haben wir schlechte Nachrichten für euch. Scheinbar wird der Titel nur in 2-D spielbar sein. Das hat das Cover des Spiels enthüllt, welches man beim kanadischen Händler EBGames sehen kann. Dort prangt der Schriftzug "Plays only in 2D" auf der Verpackung.

Ihr werdet also wohl ab dem 2. Dezember flache Levels zusammenbauen müssen. Das ist aber nicht der einzige Unterschied zur Wii-U-Fassung. Eine ausführliche Auflistung der fehlenden beziehungsweise neuen Features findet ihr in unserer Nachricht zur Ankündigung von Super Mario Maker for Nintendo 3DS.