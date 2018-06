Super Bomberman R ist ab sofort für mehrere Plattformen erhältlich. Außerdem hat Konami neue Charaktere in das Spiel integriert.

Entwickler und Publisher Konami hat bekannt gegeben, dass Super Bomberman R ab sofort nicht mehr nur auf der Nintendo Switch gespielt werden kann. Als besonderes Extra gibt es sowohl für die PlayStation 4 als auch Xbox One und PC exklusive Charaktere.

Auf Sonys Konsole könnt ihr euch auf den Ratchet-&-Clank-Bomber freuen, während der Master-Chief-Bomber auf der Xbox One für Explosionen sorgt. Die PC-Version via Steam beinhaltet den P-body-Bomber in Anlehnung an Portal. Zur Veröffentlichung hat Konami aber noch einen weiteren Charakter in die Bomberman-Familie aufgenommen und zwar plattformübergreifend. Wenn ihr euch den Day-1-Patch herunterladet, dann bekommt ihr Zugriff auf den Xavier-Woods-Bomber. Der bekannte Wrestling-Superstar besitzt im Spiel eine Spezialfähigkeit, bei der die Posaune Francesca 2 zum Einsatz kommt.

In Super Bomberman R erwarten euch diverse Mehrspieler-Modi für bis zu acht Spieler. Außerdem könnt ihr den Story-Modus kooperativ zu zweit in Angriff nehmen. Super Bomberman R ist für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erhältlich.