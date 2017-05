Im Sommer vergangenen Jahres wurde die Fortsetzung der klassischen Strategie-Reihe Sudden Strike angekündigt. Nun steht auch der konkrete Veröffentlichungstermin fest.

Ursprünglich einmal für Frühjahr 2017 eingeplant, wird Sudden Strike 4 nicht mehr ganz in diesem Zeitfenster erscheinen. Stattdessen nannten die Mannen von Kalypso Media heute in einer Pressemeldung einen Termin im August. Für PC, PS4, Mac und Linux soll der Taktik-Titel demnach ab dem 11. August 2017 zu haben sein.

Sudden Strike 4 verspricht alte Tugenden in einem modernem Gewand; zumindest war das die Maßgabe der Entwicklung des Spiels. Wie das konkret umgesetzt werden soll, das wird in der neuen Videoreihe "General's Handbook" erklärt, in der auch Community-Fragen beantwortet werden. Die aktuelle Ausgabe könnt ihr euch im Folgenden ansehen.