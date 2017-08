Capcom spendiert dem Roster des Prügelspiels Street Fighter V munter weiter neue Kämpfer. Wir verraten euch, welcher Charakter nun angekündigt wurde und wann dieser genau erscheint.

Menat ist der neueste Charakter, der das Roster an Kämpfern in Street Fighter V bereichern wird. Die neue Protagonistin soll demnach bereits ab dem 29. August 2017 - also noch in dieser Woche - zum Download bereit stehen.

Die neue Kämpferin war am vergangenen Morgen während einer Pause im Rahmen des eSports Festivals in Hong Kong angekündigt worden. Spekulationen, dass Menat zeitnah in Street Fighter V aufschlagen könnte, gibt es indes bereits seit Mai. Die Silhouette von Menat war mitunter bereits zu sehen und auch eine Charakter-Liste, die geleakt wurden, bevor Ed ins Spiel kam, führte Menat bereits auf.

In Street Fighter V wird sie in drei verschiedenen Looks vertreten sein, nämlich mit Standard-, Story-Mode- und Battle-Kostüm. Auch andere Charaktere bekommen mit dem DLC überdies 30th-Anniversary-Kostüme spendiert. Insgesamt ist Menat dann bereits der 27. Charakter, auf den das Roster des Prügelspiels zählen kann. Seit dem Release des Beat'em-Ups ist es der achte neue Zusatz-Charakter.