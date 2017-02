Story of Seasons: Trio of Towns

Das kommende Story of Seasons: Trio of Towns wird Zusatzinhalte rund um den Klempner Mario erhalten. Vier verschiedene Kostüme finden den Weg in das Spiel und bringen dem Hauptcharakter unterschiedliche Boni.

Der Publisher XSEED Games hat angekündigt, dass das kommende Story of Seasons: Trio of Towns einige Mario-Zusatzinhalte erhalten wird. Genauer gesagt handelt es sich dabei um vier Kostüme, die allesamt unterschiedliche Boni verleihen. In der folgenden Übersicht könnt ihr euch einen genaueren Einblick über die Inhalte verschaffen:

Kostüme

Mario - Erhöhung der Renngeschwindigkeit

Luigi - Steigerung der Angelfähigkeit

Peach - Erschließt schneller Freundschaften mit anderen Charakteren

Toad - Aufladung der Ausdauerleiste erfolgt schneller

Story of Seasons: Trio of Towns erscheint am 28. Februar für den Nintendo 3DS. Eine Ankündigung für den Westen steht noch aus. Der erste Ableger erschien Ende 2015 bei uns.