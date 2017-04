Mit Steep hat Ubisoft derzeit ja ein Open-World-Sportspiel am Start. Damit den Spielern nicht langweilig wird, stehen die nächsten neuen Inhalte bereits in den Startlöchern.

So gab der französische Entwickler und Publisher nun bekannt, dass die sogenannte Winterfest-Erweiterung zu Steep bereits in Kürze zu haben sein wird. Ab dem 03. Mai dürfen alle Inhaber des Season Pass oder der Gold Edition auf den Plattformen Xbox One, PlayStation 4 und PC zuschlagen. Das Add-on kann zudem auch separat zum Preis von 11,99 Euro gekauft werden.

Im Rahmen der Winterfest-Erweiterung könnt ihr euch in die Alpen stürzen und am verrücktesten Alpin-Sport-Festival aller Zeiten teilnehmen. Mit Schlittenfahren hält eine neue Sportart Einzug. Dazu gibt es 21 verrückte Herausforderungen mit mehr als zehn Kostümen und Ausrüstungen.