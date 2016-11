Ubisoft erinnert uns daran, dass das Extremsportspiel von heute an bis Sonntag auf Herz und Nieren geprüft werden kann.

Wer Pech hatte und in der vergangenen Woche keinen Key für die Early-Access-Beta von Steep ergattern konnte, sollte jetzt aufpassen: Ubisoft gibt nämlich per Pressemitteilung bekannt, dass die Open Beta für das Extremsportspiel heute gestartet ist und noch bis Sonntag andauert. Ihr müsst also nur die PS4, Xbox One oder den PC anwerfen, die benötigten Daten herunterladen und könnt sofort loslegen.

Die Beta bietet mit Aravis, Tirol und den Nadeln drei der sieben im Endprodukt vorhandenen Regionen. Dabei können die verschneiten Landschaften per Wingsuit, auf Skiern, mit dem Snowboard, per Paraglider oder zu Fuß unsicher gemacht werden. Im Gegensatz zu Klassikern wie 1080 Snowboarding oder der SSX tendiert das Spielgefühl eher in Richtung Realismus und verschiedenartige Aufträge lockern das Geschehen gekonnt auf.