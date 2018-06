Die Alien-Invasion in Form eines 3 Meter großen, 800kg schweren Schrott-Roboters, der auch auf der gamescom zu finden sein wird, hat begonnen! Der „Screamer“ ist einer der Gegner im demnächst erscheinenden Motorradkampf-Rennspiel Steel Rats. Ein neuer Trailer zeigt, wie die polnische Custom-Werkstatt Ride Again die metallische Monstrosität als Anspielstation und Kunstwerk aus Schrott zum Leben erweckt.

Der demnächst erscheinende Wreck-and-Ride Titel Steel Rats vereint Kämpfe auf Motorrädern, Stunts und eine Diesel-Punk-Welt mit 2.5D-Action-Arcade-Gameplay. Darin ist eine Biker-Gang dazu auserkoren, sich einer Horde aus außerirdischen Schrottrobotern, den Junkbots, entgegenzustellen.

Die Screamer-Konstruktion wurde in über 90 Arbeitstagen und mehr als 500 Einzelteilen aus Stahl zusammengeschweißt. Zudem wurden 5 LCD-Monitore verbaut, auf denen der Titel gespielt werden kann. Auf der „EGX Rezzed“ in London und der „Pixel Heaven“ in Polen konnten Besucher den „Screamer“ bereits in Aktion erleben – als nächstes dürfen sich die Besucher auf der gamescom in Köln darauf freuen.

Steel Rats wird für Playstation 4, Xbox One und PC später in diesem Jahr erscheinen.