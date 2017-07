Erst kürzlich fand auf Steam wieder der Summer Sale statt und lockte mit zahlreichen Angeboten. Kurze Zeit später sorgt die Plattform für andere Schlagzeilen, denn Valve hat wieder hart durchgegriffen.

So hat das Anti-Cheat-System "Valve Anti-Cheat" (VAC) angeschlagen und nun automatisch über 40.000 Accounts entlarvt, die sich des Cheatens schuldig gemacht haben. Konkret handelt es sich um 40.411 Accounts, die daher nun von Valve gesperrt wurden. Es handelt sich dabei um eine neue Rekordmenge an solchen Bans, die Valve auf einen Schlag ausgesprochen hat. Zuvor lag der Höchstwert bei 15.227 Sperrungen im Rahmen einer Aktion im Oktober 2016.

Weitere 4.972 Steam-Accounts wurden am 06. Juli zudem aufgrund von Ingame-Berichten gesperrt. Nach den ganzen Sperrungen ist die Ban-Rate via Steams VAC auf ein normales Maß zurückgegangen. So gab es am 07. Juli dann wieder überschaubare 954 VAC-Bans, am 09. Juli nur noch 735.