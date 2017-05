Schnäppchenjäger mit einem Faible für Indie-Titel kommen am Wochenende bei Steam auf ihre Kosten. Dort gibt es eine neue Verkaufsaktion.

Der Indie-Publisher Devolver Digital hält zusammen mit Steam ein Publisher Weekend ab; im Zuge dessen könnt ihr beim digitalen Distributionsdienst satte Rabatte von bis zu 90 Prozent auf Spiele des Unternehmens abstauben. Die Verkaufsaktion läuft bis zum 22. Mai 2017.

Folgende Titel sind im Preis reduziert zu haben:

The TALOS Principle: Gold Edition

Strafe

Enter the Dungeon

Serious Sam: The Complete Pack

Serious Sam VR Bundle

Broforce

Titan Souls

Stories Untold

Shadow Warrior + Shadow Warrior 2

Breach and Clear

Block'hood

Reigns

Spaceplan

Always Sometimes Monsters

Downwell

Mother Russia Bleeds

Okhlos: Omega

Dropsy

Golf for Workgroups

Luftrausers

Hotline Miami 1 & 2

Gods Will Be Watching

Not a Hero

Ronin

NOCT

A Fistful of Gun

Heavy Bullets

Genital Jousting

Omnibus

Hatoful Boyfriend

Foul Play

OlliOlli

OlliOlli 2

Devolver Digital hat am Indie-Markt mittlerweile ein so großes Gewicht, dass man in diesem Jahr sogar eine Pressekonferenz auf der E3 abhalten wird.