Bereits Anfang des Monats gab es einen Leak, der den vermeintlichen Termin des Holiday Sale bei Steam offenlegte. Dieser Leak wurde mittlerweile bestätigt.

Aufgrund einer Nachricht, die Valve an Steam-Entwickler geschickt hatte, war bereits Anfang dieses Monats geleakt worden, dass der diesjährige Weihnachts-Sale bei Steam am 22. Dezember starten soll. Dieser Leak hat sich nun auch bestätigt.

So preschte nun der Bezahldienst PayPal nach vorne, um zu bestätigen, dass der Winter Sale bei Steam ab diesem 22. Dezember 2016 laufen wird. Das Ende der Verkaufsaktion wurde noch nicht datiert, frühere Sales liefen aber bis zum 02. Januar 2017, so dass davon auszugehen ist, dass dem auch in diesem Jahr wieder so sein wird. In dieser Zeit werdet ihr euch wieder zahlreiche Schnäppchen auch auf aktuelle Top-Titel sichern können.