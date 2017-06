Bereits vor einiger Zeit gab es entsprechende Gerüchte, nun ist der Termin für den diesjährigen Summer Sale bei Steam aber auch endgültig fix.

Wie schon im Vorjahr hat auch in diesem Jahr Partner PayPal den Starttermin für den Summer Sale bei Steam offiziell bekanntgegeben. In einer Pressemail sowie in einem Facebook-Posting bekräftigte man frühere Spekulationen: Am kommenden Donnerstag, den 22. Juni 2017, geht es los!

Der Startschuss soll um 19:00 Uhr deutscher Zeit fallen und Gamer-Herzen dann wieder höher schlagen lassen. Tausende Titel werden dann mit satten Rabatten bei Steam angeboten. Einen Endtermin für die Verkaufsaktion nannte man im Zuge der Bekanntgabe nicht, da sich aber auch der Starttermin der früheren Gerüchte bestätigte, ist davon auszugehen, dass das Ende auf den 05. Juli 2017 fallen wird.