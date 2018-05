Valve hat über die offizielle Steam-Webseite die Veröffentlichung von zwei kostenfreien Apps angekündigt. Unter anderem kommt Steam Link nun auch auf mobile Plattformen.

Via Steam Link könnt ihr ja Spiele via Steam auf einen verbundenen TV zocken. Dieses Feature wird künftig auch auf mobile Plattformen ausgeweitet, wie Valve nun offiziell bekannt gegeben hat.

Demnach soll ab dem 21. Mai 2018 eine neue Steam-Link-App für iOS- und Android-Geräte zum Download bereit stehen. Werden diese Mobilgeräte dann über ein 5-GHz-Netzwerk oder per Ethernet verbunden, so können Spieler so auf ihre vollständige Steam-Bibliothek zurückgreifen und die entsprechenden Titel zocken. Über die Steam-Link-App werden auch der Steam Controller, MFi-Controller und andere Peripheriegeräte unterstützt.

Ein gleiches Update erhält außerdem auch die Steam-Video-App, die ebenfalls für beide mobile Plattformen zur Verfügung steht. Über diese könnt ihr eure Show- und Video-Bibliothek auf diesen Geräten genießen. Dabei wird es sowohl einen Streaming- als auch Offline-Modus geben. Der Release ist für später in diesem Sommer geplant.