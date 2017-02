Laut einer Pressemitteilung der EU-Kommission droht Steam-Inhaber Valve sowie einigen Spielepublishern dicker Ärger. Die Insitution ermittelt wegen eines Verstoßes gegen den freien Binnenhandel.

Augenscheinlich hat die Kommission auf eigene Initiative ein Ermittlungsverfahren gegen Valve sowie die Publisher Capcom, Focus, Bandai Namco, Zenimax und Koch Media eingeleitet. Dabei geht es vor allem um die Vereinbarungen hinsichtlich der Aktivierungskeys bei Steam. Es wird vermutet, dass eine Nutzung der Keys zum Geoblocking vereinbart wurde, was einen Verstoß gegen den grenzüberschreitenden Wettbewerb in der EU bedeuten würde.

Im Rahmen der Ermittlungen soll nun unter anderem geprüft werden, ob Käufer daran gehindert wurden, digitale Inhalte im oder aus dem EU-Ausland zu erwerben und damit mögliche Preisvorteile zu nutzen. Die Hinderung soll dadurch erfolgt sein, dass Kunden ihre Keys nur in bestimmten Ländern aktivieren können.

Offenbar hat die EU-Kommission derzeit ein genaueres Auge auf den Online-Handel in der EU. So wird gegen verschiedene Reiseveranstalter ermittelt, die Verbraucher daran gehindert haben sollen, günstigere Buchungsangebote bei Veranstaltern in anderen Mitgliedsländern zu buchen.

Asus, Denon & Marantz, Philips und Pioneer sollen hingegen Online-Einzelhändlern untersagt haben, eigene Preise für ihre Produkte festzulegen.