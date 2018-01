Regelmäßig locken die großen Online-Anbieter von PC-Spielen mit Rabattaktionen, in deren Rahmen ihr Blockbuster für kleines Geld kaufen könnt. Auch der Branchenprimus Steam bildet da keine Ausnahme und hat nun offenbar den nächsten Sale bereits geplant.

Während die Konkurrenten wie GOG.com oder Humble Store bereits mit ersten Verkaufsaktionen im neuen Jahr 2018 lockten, ist es bei Steam seit dem obligatorischen Winter Sale an dieser Front bislang eher ruhig. Das wird sich aber bereits in absehbarer Zeit ändern, denn die nächste große Rabattaktion wartet schon auf Schnäppchenjäger unter euch.

Demnach plant Valve ganz offensichtlich bereits den Lunar New Year Sale, der dann wieder mit zahlreichen Preisnachlässen lockt. Die Aktion soll am 15. Februar beginnen und dann bis zum 19. Februar 2018 andauern. Das geht aus Daten von Steam Database hervor, einer Seite, die für gewöhnlich sehr gute Hintergrundeinblicke in die Vorgänge bei Steam hat.

In einer Info der Seite heißt es, dass man seit der Einführung von Steam Direct statt Steam Greenlight quasi ohne Probleme derartige Informationen aus der Steam-Datenbank entziehen kann. Das sei dem simpel gestrickten Veröffentlichungssystem von Steam Direct geschuldet.

Wie umfangreich dieser Sale ausfallen wird, ist noch nicht bekannt, in Anbetracht der eher kurzen Laufzeit dürfte die Aktion aber mit anderen wie dem Winter Sale eher weniger vergleichbar sein. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sollte es eine offizielle Ankündigung geben.