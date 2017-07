App für Samsung TVs in den USA gestartet

Künftig könnt ihr Steam Link womöglich auch in hiesigen Gefilden ohne zusätzliche Hardware nutzen - allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Mit der kleinen Set-Top-Box Steam Link könnt ihr simpel Steam-Spiele über euer Heimnetzwerk auf euer TV-Gerät streamen. Damit müsst ihr euch nicht mehr zwangsläufig vor den PC begeben, sondern könnt es euch auf der Couch gemütlich machen.

Nun haben sich Valve und Samsung zusammengetan, um künftig den Zwischenschritt über die externe Box zu eliminieren. In den USA ist nun eine Beta-Version der entsprechenden Steam-Link-App gestartet, die für 2016er und 2017er UHD-Smart-TVs von Samsung erhältlich ist. Über den Smart Hub des Geräts könnt ihr diese nach dem Download starten und dann eure Steam-Bibliothek direkt am TV nutzen, wenn ihr die App mit eurem Gaming-PC via Heimnetzwerk verbunden habt. Sogar das HTC Vive wird dabei unterstützt.

Valve empfiehlt für die Nutzung ein kabelgebundenes Netzwerk oder zumindest ein 5-GHz-WLAN. Während der Beta können über die App Spiele in 1080p bei 60 fps gestreamt werden. Zum weltweiten Launch der Anwendung für Samsung-TVs werden aber auch 4K-Streams möglich sein. Der Release ist für Sommer 2017 geplant.