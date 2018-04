In etwas mehr als einem Monat kommt das Zombie-Survival-Sequel State of Decay 2 auf den Markt. Schon jetzt könnt ihr euch auf den Release vorbereiten.

Undead Labs und die Microsoft Studios haben nun nämlich vorab bekannt gegeben, wieviel Platz ihr für das Zombie-Survival-Sequel auf eurer Festplatte benötigen werdet. Der Platzbedarf von State of Decay 2 fällt demnach überraschend erfreulich aus, so dass ihr nicht zuviel davon auf der Festplatte freischaufeln müsst, wenn ihr chronisch am Limit liegt.

Konkret schlägt das Spiel mit 20,31 GB zu Buche, was für heutige Verhältnisse durchaus moderat ist. Top-Titel nehmen sonst gerne auch mal eher 45 bis 50 GB an Speicherplatz in Anspruch. Allerdings muss man in diesem Zusammenhang anmerken, dass ein möglicher Day-One-Patch die Größe des Spiels noch einmal steigern könnte, doch diesbezüglich ist gegenwärtig noch nichts Konkretes bekannt.

Das ist auch kein Wunder, denn der Release ist ja noch einige Wochen entfernt. State of Decay 2 erscheint am 22. Mai 2018 für PC und Xbox One. Wie gewohnt ist der Titel dann auch Teil des Xbox Game Pass, das heißt Abonnenten von Microsofts Spiele-Netflix erhalten die Vollversion ohne zusätzliches Entgelt direkt zum Ersterscheinungstag als Xbox-Anywhere-Titel für beide Plattformen.