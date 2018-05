Erst kürzlich wurde das Zombie-Sequel State of Decay 2 veröffentlicht, doch der Start des Exklusivspiels für PC und Xbox One war durchaus verheißungsvoll.

Microsoft und die Macher von Undead Labs dürften für das Erste sehr zufrieden mit dem Start des Zombie-Sequels State of Decay 2 sein. Nur wenige Tage nach dem Release am 22. Mai 2018 konnte der Titel nun bereits eine erste Top-Marke knacken.

So wurde nun bekannt, dass sich binnen 48 Stunden seit dem offiziellen Release bereits über eine Million Spieler in State of Decay 2 eingefunden haben. Dabei ist zu bedenken, dass die Ultimate Edition bereits einen Zugang am 18. Mai ermöglichte, so dass es effektiv einige Tage mehr waren, bis diese Marke erreicht wurde.

Diese über eine Million Spieler haben bereits über sechs Millionen Spielstunden im Titel verbracht. Auf den Videoplattformen Mixer, Twitch und YouTube wurden bereits über 3,5 Millionen Stunden an Gameplay aus dem Spiel angesehen. Mehr als 675 Millionen Zombies wurden bereits gekillt und mehr als sechs Millionen Snack-Taschen wurden bereits verzehrt. Der typische Überlebende kann rund drei Tage in der Spielwelt überleben.