State of Decay 2

Der Release von State of Decay 2 auf Xbox One und PC rückt immer näher. Wer mit der PC-Version liebäugelt, der kann sich nun mit den Systemanforderungen auseinandersetzen.

Undead Labs wird am 22. Mai 2018 das Zombie-Survival-Sequel State of Decay 2 für Xbox One und PC veröffentlichen. Wer auf dem PC zuschlägt, der muss wie gewohnt auch sicherstellen, dass sein Rechner auch leistungsfähig genug ist. Nun wurden die Systemanforderungen bekannt gegeben.

Wer sich etwas näher mit den technischen Anforderungen beschäftigt, der wird erfreut feststellen, dass nicht unbedingt ein Luxusrechner notwendig ist, um die empfohlene Konfiguration zu packen. Wer diese deutlich überschreitet, darf sich aber natürlich über eine bessere Performance und Grafik freuen.

Auch die minimalen Systemanforderungen fallen moderat aus, so dass der Titel eine breite Masse an PC-Besitzern ansprechen sollte.

Minimale Systemanforderungen



OS: Windows 10

Architektur: x64, X64

DirectX: Version 11

RAM: 8 GB

Grafikspeicher: 2 GB

Prozessor: AMD FX-6300 | Intel i5-2500 @ 2.7GHz

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 760 | AMD Radeon HD 7870

Empfohlene Systemkonfiguration



OS: Windows 10

Architektur: x64, X64

DirectX: Version 11

RAM: 16 GB

Grafikspeicher: 4 GB

Prozessor: AMD FX-8350 | Intel i5 4570 @ 3.2 GHz

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 960 | AMD Radeon R9 380