Starlink: Battle for Atlas

Aus dem Hause Ubisoft Toronto erwartet euch im nächsten Jahr mit Starlink: Battle for Atlas eine brandneue Marke.

In dem an No Man's Sky erinnernden Titel müsst ihr als Teil einer Gruppe interstellarer Raumschiff-Piloten das Atlas-Sternensystem von der Forgotten Legion befreien. Dabei werdet ihr insgesamt sieben verschiedene Planeten bereisen und nach und nach befreien.

"Wir freuen uns sehr, mit Starlink: Battle for Atlas die erste Marke vorzustellen, die von Grund auf bei Ubisoft Toronto erschaffen wurde. Unsere Liebe für Collectibles wollten wir mit einem epischen Open-World-Abenteuer verbinden, um eine neue Erfahrung für Spieler aller Altersgruppen zu erschaffen", erklärt Matt Rose, Producer bei Ubisoft.

Die Veröffentlichung wird für den Herbst 2018 auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One angepeilt. Dann sollen passend zum Spiel auch, à la Skylanders oder Disney Infinity, verschiedene Raumschiffe in den Einzelhandel kommen, die ihr erwerben und dann auch im Spiel benutzen könnt.